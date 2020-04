Da Zielinski a Mertens, la minaccia di una causa civile blocca i rinnovi

Piotr Zielinski e Dries Mertens, due rinnovi che stanno tenendo banco in casa Napoli, legati a questioni in sospeso secondo La Gazzetta.

Le trattative per i rinnovi di Piotr Zielinski e Dries Mertens sono ad un punto di stallo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la causa sarebbe da cercare nell’insoluta questione delle multe legate all’ammutinamento post Napoli-Salisburgo dello scorso Novembre.

Per quanto riguarda il rinnovo del centrocampista polacco, il nodo riguarderebbe (secondo il quotidiano) la richiesta dell’agente del giocatore, Bolek, di rimuovere la minaccia della causa civile per danni di immagine. Ecco il retroscena:

“Era gennaio, al momento di apporre le firme Bolek chiede di rimuovere formalmente la minaccia della causa civile per anni d’immagine. Il patron si mostra irremovibile e quella firma che sembrava ormai fatta non c’è stata. Giuntoli in questo periodo ha lavorato per ricucire lo strappo”.

Situazione simile, sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta, per il contratto di Dries Mertens, in scadenza (come per Callejon) il 30 giugno, con tante squadre alla finestra per accaparrarsi le prestazioni del folletto belga:

“Oltre a Zielinski, anche Mertens ha detto chiaro ad ADL di non voler discutere il rinnovo senza trovare un accordo sulle questioni insolute. L’altro contratto in scadenza, lo spagnolo José Callejon, è in una situazione simile”.

