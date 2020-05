La redazione del quotidiano inglese, Daily Express, fornisce delle indiscrezioni sulla possibile trattativa tra Liverpool e Napoli per Koulibaly.

Sembrerebbe che l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, avrebbe deciso di utilizzare la carta Manè per convincere Koulibaly a trasferirsi in Inghilterra. I due calciatori si conoscono dal 2012 quando giocavano per il Metz mentre adesso sono compagni di Nazionale.

