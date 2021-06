Daily Mail – Superlega, la Premier League multa i sei club inglesi

Calcio&Finanza riporta le ultime dal Daily Mail sul caso Superlega. La Premier League vuole multare i sei club inglesi che ne hanno preso parte.

A quanto pare la sanzione sarà, in totale, pari a 22 milioni di sterline. Nel caso in cui i sei club vogliono rimettere in piedi il torneo, poi, ci sarà una penalizzazione di 30 punti in classifica con annessa multa da 20 milioni di sterline.

Oggi, tra l’altro, hanno raggiunto un accordo che evita la necessità di un processo disciplinare. La somma sottratta ai club (non nell’immediato) sarà destinata a iniziative di base, dei tifosi e della comunità invece di andare a beneficio degli altri 14 club. Uno dei principali punti critici dei colloqui era proprio la destinazione delle multe inflitte ai club “separatisti”, chiude Calcio&Finanza.

Comments

comments