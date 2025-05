Dal Belgio De Bruyne vuole vendicarsi del City. Non ha ancora parlato con Conte

SACHA TAVOLIERI A RADIO CRC: «De Bruyne ha già dato l’ok al trasferimento al Napoli! Le parti devono trovare ora un accordo economico. Il giocatore vuole vendicarsi del trattamento che ha subito da parte del Manchester City dopo tutti questi anni. Non c’è ancora stato un contatto con Conte, Non è una questione di soldi, a Napoli De Bruyne potrà giocare ancora al top»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista belga Sacha Tavolieri.

Di seguito le sue parole:

«Lukaku è molto popolare qui in Belgio, lui è la stella del paese insieme a Vincent Kompany che ha appena vinto la Bundesliga con il Bayern Monaco da allenatore. I belgi seguono molto il campionato italiano. Mertens è più popolare nella parte fiamminga del paese ma lì non guardano molto il calcio italiano, ma sono più seguiti l’Eredivisie e la Premier League.

Kevin De Bruyne è un calciatore importantissimo e soprattutto è un calciatore che con una movimento può sbloccare la situazione in una partita.

De Bruyne a Napoli? Le cose sono chiare fin dall’inizio, questo weekend doveva essere decisivo. In questo momento i dirigenti del Napoli stanno parlando con sua moglie e il suo entourage. De Bruyne ha parlato anche con Dries Mertens e con Lukaku per vedere come stanno le cose a Napoli. Per la moglie di De Bruyne vivere a Sorrento vuol dire vivere in paradiso.

Ci sono ancora dei punti della trattativa su cui bisogna andare avanti ma, vi avverto, non è una questione di soldi. Il giocatore ha aperto la porta ad un trasferimento a Napoli accettando persino di ridursi l’ingaggio del 50% rispetto a quello che percepisce a Manchester.

Napoli è una città molto bella in cui vivere e qui il giocatore del City può ancora giocare al top della forma nonostante sia alla fine della sua carriera. Ad oggi il trasferimento a Napoli è possibile. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento al Napoli durante questo fine settimana e ora bisogna aspettare solo che le parti trovino un accordo economico. In questo ore tutto è possibile.

De Bruyne non ha ancora parlato con Antonio Conte, i contatti dovrebbero essere presi questa settimana. Per il momento Giovanni Manna è andato a Manchester senza un progetto tecnico ben preciso, solo per discutere sulla fattibilità dell’affare. Sicuramente Conte vuole appropriarsi di De Bruyne per farlo giocare insieme a Lukaku in un modulo dove possano giocare entrambi.

Sicuramente se il giocatore verrà inserito in un sistema che lo permetta di esprimersi al meglio potrà fare la differenza, nonostante sia alla fine della sua carriera e quindi non potrà assicurare sempre la sua presenza in campo. Non avrà il fattore fisico come quello di McTominay ma se è nelle condizioni giuste allora potrà essere al 100% della sua forma fisica

Nell’affare pesa anche la volontà del giocatore di vendetta verso il Manchester City per come è stato trattato dal club nonostante in 10 anni che ha giocato a Manchester ha avuto sempre rispetto. Il giocatore vuole riscattarsi adesso in un nuovo campionato e con una nuova squadra»

