Dal Belgio, il PSG pensa a Mertens per sostituire Cavani

Dal Belgio arrivano nuove indiscrezioni circa il futuro di Dries Mertens, attaccante del Napoli e della Nazionale dei Diavoli Rossi.

Ciro non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza a fine giugno, e non è ancora chiaro se proseguirà la sua avventura in azzurro o deciderà di provare una nuova esperienza. Di certo, le pretendenti non mancano: Inter, Chelsea ed Atletico Madrid sono in agguato, ma alla lista si sarebbe aggiunto anche il Paris Saint Germain.

Secondo Voetbalkrant.com, i francesi avrebbero individuato nel belga un possibile sostituto di una vecchia conoscenza azzurra, Edinson Cavani: anche l’uruguaiano, infatti, è in scadenza di contratto ed è quasi impossibile un suo rinnovo con il club parigino.

