Dal futuro di Messi potrebbe dipendere il mercato del Napoli

Negli ultimi due giorni gli occhi di tutti sono puntati su Leo Messi che ha comunicato al Barcellona di voler lasciare il club in questa sessione di mercato. Dal futuro del calciatore argentino, però, potrebbe dipendere anche il mercato del Napoli.

Tra le pretendenti per la Pulga, infatti, c’è il ricchissimo Manchester City di Guardiola che sarebbe pronto a cogliere questa occasione di mercato per rafforzare ulteriormente la squadra per provare a vincere la Champions League.

I Citizens, però, potrebbero spendere tutte le loro risorse per l’acquisto di Messi e abbandonare di fatto la pista che porta a Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli valutato non meno di 70 milioni. A rafforzare questa ipotesi sono i problemi avuti con l’UEFA dovuti al Fair Play Finanziaro e che hanno rischiato di estromettere i Citizens dalle Coppe Europee per due anni.

Comments

comments