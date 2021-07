Dal Pino: “Ancora lontani dall’averi stadi aperti senza limitazioni”

Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, all’uscita dal Consiglio Federale, allontana la possibilità di una riapertura degli impianti al 100% ad inizio campionato.

“Siamo ancora lontani dall’obiettivo di avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass. Il dialogo con CTS e Governo è costante perché riteniamo i vincoli attuali troppo penalizzanti per il nostro sport, che si svolge in ambienti all’aperto e con tifosi verificati al loro ingresso. Vediamo incongruenze rispetto ad altre situazioni, visto che il green pass rappresenta il lasciapassare continueremo a chiedere che garantisca l’accesso incondizionato”.

