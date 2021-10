Il presidente ella Lega di Serie A Paolo Dal Pino auspica l’allargamento al 100% della capienza negli stadi già dal derby di Milano del prossimo 7 novembre.

“Auspico questo risultato.

Il Cts ha dato il via per il 75%, ma per noi esiste solo il 100%.

Se si tratta di un breve periodo ok, ma nel resto d’Europa intorno a noi tutti hanno gli stadi al 100%, dalla Spagna all’Inghilterra alla Svizzera”».

