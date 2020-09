Dal Pino: “De Laurentiis a Milano non aveva febbre, alle 20 mi ha informato di essere positivo”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla positività di Aurelio De Laurentiis.

“De Laurentiis imprudente? Quando è arrivato e quando è partito da Milano, dopo i controlli in aeroporto, non aveva febbre. Mi ha detto che non ne aveva. Poi alle 20 mi ha telefonato dicendo che era risultato positivo e che aveva la febbre. Sono in isolamento volontario ma non ho sintomi e sto benissimo. I protocolli all’assemblea di Lega sono stati tutti rispettati. Mi dispiace molto per Aurelio, il mio primo pensiero è stato per lui, poi abbiamo attivato le procedure. Siamo molto sereni e personalmente farò un tampone”.

