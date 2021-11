Dal Pino: “Non è possibile avere la capienza al 100% nei cinema e al 75% negli stadi”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato del problema relativo alla capienza negli stadi. Le sue parole.

“Green pass fondamentale, però deve valere. Non è possibile avere nel cinema al chiuso il 100% del pubblico e negli stadi il 75%” tuona il presidente Paolo Dal Pino, intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento: “La nostra è una industria, noi competiamo su scala internazionale, in Inghilterra da agosto sono al 100% e hanno 20mila contagi al giorno, in Spagna da inizio ottobre hanno il 100% e in proporzione alla popolazione hanno un numero di contagi simile al nostro. Siamo più avanti di altri Paesi su questi dati”.

