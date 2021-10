Dal Pino: “Si discute sul campionato a 20 squadre, una sala VAR contro il razzismo”

Il presidente ella Lega di Serie A Paolo Dal Pino è intervenuto alla trasmissione di RadioRai ‘Radio anch’io lo sport’.

Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“È difficile comprendere come lo Stato non abbia pensato a noi. Avevamo chiesto provvedimenti con la FIGC a costo zero e spero che a breve si possa rimediare a questa dimenticanza, altrimenti non sarebbe accettato. Abbiamo chiesto la possibilità di posticipare di sei mesi i pagamenti dei contributi. Sono convinto che alla fine il governo ci verrà incontro. Ci sono tante cose da fare per ridurre i costi e questo passa attraverso il FFP a livello di UEFA. Ci sono anche moltissime altre cose che non possiamo fare a causa della burocrazia. Per crescere servono le infrastrutture, in Italia servono 10 anni per fare uno stadio.

La Supercoppa italiana non ha ancora una data. Due le ipotesi: una a fine dicembre e una il 5 gennaio.

Troppe partite? Non posso rispondere io per Infantino. C’è una tendenza di FIFA e UEFA di mettere sempre più partite nelle varie competizioni, vedi il Mondiale ogni due anni o la nuova Champions. Noi dobbiamo proteggere la qualità del campionato nazionale e abbiamo le idee abbastanza chiare per il futuro. Vogliamo proteggere il nostro campionato a livello di date e per la qualità delle nostre squadre.

Il razzismo è un problema che non si vede solo negli stadi. Alcuni personaggi non dovrebbero più entrare nei vari impianti di Serie A, vogliamo muoverci concretamente per escludere la gente e impedire ai razzisti di comprare i biglietti. Vorrei creare una stanza anche per le telecamere da utilizzare contro le azioni di razzismo.

Calcio spezzatino? Questo calendario lo vedrete fino alla fine della stagione. Spezzettare vuol dire valorizzare mediaticamente il campionato.

Campionato a 20 squadre? Le piccole società sono il cuore della Serie A e sono fondamentali all’interno della competizione. Sul numero delle squadre la FIGC ha detto che lascia alla Serie A la decisione finale. Ne stiamo parlando e la discussione è aperta. L’ago della bilancia al momento propende sul restare a 20 squadre.

Problemi DAZN? Ha acquisito i diritti e erano state fatte tutte le verifiche. Le condizioni c’erano e DAZN è responsabile di questo anche se nelle ultime settimane le cose stanno andando meglio e spero che si continui si questa squadra”.

