Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha scritto al Governo in merito al calcio in Italia che deve essere visto come industria.

A seguire il messaggio del presidente, riportato dal portale Ansa:

“Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati siamo vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere.“

