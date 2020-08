Dal Portogallo – Cavani-Benfica, salta l’affare

Dal Portogallo arrivano le ultime sull’affare Cavani-Benfica, che pare sia prossimo a saltare a causa delle richieste dell’attaccante.

A riportare le voci è A Bola. La trattativa si è interrotta a causa delle richieste eccessive di Cavani, che ha chiesto 30 milioni netti in tre anni di contratto; il Benfica ha giudicato la richiesta dell’attaccante esagerata. Il club, inoltre, si è irritato per un’altra richiesta particolare che ancora non si conosce.

Edinson quindi rimane svincolato e con un futuro ancora da scoprire.

