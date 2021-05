Dal Portogallo, Nunes: “Conceiçao può restare al Porto. Anche qui si parla di Spalletti al Napoli”

Arrivano ulteriori notizie, dal Portogallo, a proposito del futuro della panchina del Napoli, rimasta orfana di Gennaro Gattuso.

Joao Nunes, giornalista lusitano che ieri ha intervistato Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “È stato facile parlare con lui, mi ha risposto subito ed è stato gentile e calmo. Ha detto che Sergio Conceicao non andrà ad allenare il Napoli e che cerca, invece, un allenatore italiano. Mi ha detto una bugia o davvero aveva un accordo con Conceicao? Non lo so, mi attengo a ciò che mi ha detto, ovvero che non ci aveva mai parlato. Mi ha detto che ha parlato con Jorge Mendes ma non di Conceicao.

Dove andrà ad allenare Sergio Conceicao? Penso che lui volesse allenare in Champions League ma non posso parlare per lui. Credo che la cosa più probabile adesso sia una permanenza al Porto, diciamo al 70%. Oggi in Portogallo si parla molto di Spalletti al Napoli”.

