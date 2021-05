Dal record di Insigne alla striscia realizzativa più lunga di sempre, alcune statistiche dopo Napoli-Udinese

Dopo la vittoria ottenuta contro l’Udinese, il Napoli fornisce sui propri profili social alcuni dati statistici relativi a questa stagione.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 12, 2021

Il @sscnapoli è la squadra che ha segnato più reti nelle gare interne di questo campionato: 49 – eguagliato il nostro record di gol casalinghi in una singola stagione in Serie A (49 anche nel 2015/16) #ForzaNapoliSempre

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 12, 2021

Il @sscnapoli ha eguagliato la sua striscia realizzativa più lunga nella storia in Serie A: 24 partite consecutive a segno, registrata nel 1975 #ForzaNapoliSempre

Il @sscnapoli vanta 22 gol da fuori area in questo campionato: eguagliato il record in una stagione in Serie A dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile), stabilito dalla Juventus 2014/15 (22) #ForzaNapoliSempre

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 12, 2021