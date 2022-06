Dal reintegro di un arbitro alle indicazioni per l’uso del Var: le nuove direttive dell’AIA

Ad un mese e mezzo esatto dall’inizio del campionato, l’AIA ha fornito le nuove direttive per la prossima stagione.

La novità più importante riguarda le nuove indicazioni per gli arbitri da campo e l’utilizzo del Var. Si cercherà, infatti, di seguire il sentiero tracciato dll’UEFA, ed in particolare dal designatore Rosetti, che porterà meno interventi al Var e più potere agli arbitri da campo.

A proposito di arbitri da campo quest’anno dovrebbero essere 50 e non 49 grazie al reintegro di La Penna, che ha scontato la propria condanna per la vicenda rimborsi il 9 maggio. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà invece il primo arbitro donna a far parte del C.A.N per poter arbitrare sia in Serie A che in Serie B.

Infine cambierà il numero dei Video Match Officials che passerà da 4 a 12.

