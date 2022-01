Dal Senegal – Koulibaly minaccia di lasciare la nazionale

Secondo quanto riportato dal quotidiano senegalese Record, Kalidou Koulibaly avrebbe minacciato di lasciare la nazionale.



Situazione caotica nel ritiro della nazionale senegalese alla vigilia della seconda partita in Coppa d’Africa contro la Guinea.

Il motivo della minaccia sarebbe dovuto alla gestione della tempistica dei tamponi secondo il protocollo. Koulibaly, risultato positivo lo scorso sabato, ha effettuato il tampone ieri (test a cui l’azzurro è risultato ancora positivo) e poi ogni due giorni secondo il protocollo. Koulibaly, invece, avrebbe voluto essere tamponato oggi per riaggregarsi ai compagni e scendere in campo domani in caso di negatività.

Comments

comments