Dal Sudamerica: problemi per Sanchez e Lautaro Martinez. Inter in ansia

Pausa delle nazionali non felce per l’Inter, avversario del Napoli domenica in campionato.

Dopo i problemi per Bastoni e Dzeko che però dovrebbero essere recuperati per la gara con il Napoli, è arrivato il forfait annunciato del difensore olandese de Vrij.

Dal Sudamerica arrivano altre cattive notizie per Inzaghi.

Alexis Sanchez ha lasciato il campo per un problema muscolare durante la gara del Cile contro l’Ecuador ed è in forte dubbio per la gara contro l Napoli.

Lautaro Martinez invece ha lasciato il campo nell’intervallo di Argentina-Brasile per i troppi colpi ricevuti durante la gara ma potrebbe recuperare per il big match di domenica.

