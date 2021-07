Dalla calza il Napoli pesca la Juventus: tra i dubbi sulla Coppa D’Africa e la voglia di tornare a vincere a Torino

Dalla calza il Napoli pesca la Juventus: il 6 gennaio infatti il Napoli affronterà i bianconeri a Torino nella prima del girone di ritorno.

Gli azzurri inaugureranno con la Juventus il primo girone di ritorno asimettrico nella storia della Serie A.

Nella giornata d’andata infatti la sfida tra le due squadre arriva alla terza giornata.

Un Juventus-Napoli che, però, arriva in un momento molto particolare dell’anno: quello della Coppa D’Africa che dovrebbe partire il 9.

Osimhen e Koulibaly dovrebbero partecipare con le rispettive nazionali (Nigeria e Senegal) e quindi la loro presenza, al momento, non è garantita in una gara che la città sente in maniera esponenzile.

La vittoria a Torino manca da quel famoso gol, proprio di Koulibaly, del 22 aprile 2018.

