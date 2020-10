Dalla Francia, il Covid minaccia ancora una volta Euro 2020: edizione a rischio

Dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni circa l’edizione 2020 dei campionati Europei, in programma per quest’anno ma rinviata per la pandemia di Covid-19.

Euro 2020 si disputerà, dunque, la prossima estate, dall’11 giugno all’11 luglio, in dodici città continentali, ovvero Roma, Londra, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Monaco e San Pietroburgo. Tuttavia, il regolare svolgimento della manifestazione è minacciato, ancora una volta, dal nuovo Coronavirus. Secondo il quotidiano L’Equipe, l’evento potrebbe essere sconvolto dalla seconda ondata di contagi, che implica una serie di condizioni che mettono a rischio lo svolgimento della competizione: la salute dei giocatori, lo svolgimento effettivo delle partite, l’accoglienza degli spettatori, il trasporto e le regole sulla quarantena attualmente in vigore sono gli elementi di cui si dovrà tenere maggiormente conto.

Comments

comments