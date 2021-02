Dalla Francia – Il Marsiglia pensa a Sarri per l’anno prossimo

Arrivano voci dalla Francia sul futuro dell’ex allenatore di Napoli e Juventus Maurizio Sarri e che si collegano all’Olympique Marsiglia.

Dopo la notizia di oggi che Villas Boas ha dato le dimissioni in conferenza stampa, ecco che Sarri è accostato alla panchina del club francese. RMC Sport riferisce che quello dell’ex allenatore di Napoli e Juventus è un profilo apprezzato ma per ora non c’è nulla di concreto.

Di certo c’è che, nel caso in cui si concretizzasse il tutto, ritroverebbe un calciatore che ha già allenato: Arek Milik, passato da poco al Marsiglia.

