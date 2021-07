Dalla Francia, il PSG vuole anche Koulibaly: c’è già stato un incontro con Ramadani

Dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni circa un interesse del Paris Saint-Germain verso Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli.

I parigini, a quanto pare, non sarebbero sazi dopo l’arrivo di Sergio Ramos, e, secondo FootMercato, avrebbero messo nel mirino anche il forte centrale senegalese, nonostante la presenza in rosa di Marquinhos e Kimpembe. Addirittura, i vertici del club transalpino avrebbero addirittura già avuto un incontro con Fali Ramadani, agente del calciatore, per sondare la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento nella capitale francese.

