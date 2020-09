Dalla Francia, Liverpool pista calda per Koulibaly: Klopp punta sull’amicizia con Manè

Dalla Francia arrivano nuove voci sul futuro di Kalidou Koulibaly, il cui futuro è ancora tutto da scrivere: rimarrà a Napoli o intraprenderà una nuova avventura?

Di sicuro, le pretendenti non mancano. Già da tempo, Manchester City e Paris Saint Germain sono sulle sue tracce, ma ancora nessuna delle due ha sferrato l’affondo decisivo e, secondo il quotidiano Le Parisien, ad approfittarne potrebbe essere il Liverpool. Non è la prima volta che il senegalese viene accostato ai Reds, ma negli ultimi mesi la pista sembrava essersi raffreddata. Ora, i campioni d’Inghilterra in carica sembrerebbero intenzionati a rifarsi sotto, puntando su un particolare “intermediario”: Sadio Manè, compagno di Nazionale del difensore del Napoli. L’attaccante sarebbe già al lavoro per convincere l’amico a raggiungerlo nel Merseyside.

