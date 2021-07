L’Equipe, quotidiano francese, riporta che Kylian Mbappé avrebbe deciso di rimanere al PSG fino al 2022, anno di scadenza del suo contratto.

In pratica, l’attaccante francese avrebbe deciso di non rinnovare il contratto col club parigino. Così facendo, Mbappé può accasarsi al Real Madrid dalla prossima stagione a parametro zero; Al-Khelaifi, comunque, spera di convincerlo a rimanere.

Questo spiega anche la risposta del PSG al Real Madrid data negli ultimi giorni, cioè che non è in vendita.

