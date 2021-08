L’Equipe lancia una voce di mercato che interessa indirettamente, e da vicino, anche il Napoli: Emerson Palmieri è atteso in Francia.

A quanto pare, il terzino seguito a lungo dal Napoli giocherà al Lione. Questo nonostante il fatto che Emerson ha la preferenza per il Napoli e per Spalletti; il terzino italiano andrà in prestito per una stagione al Lione senza nessuna opzione di acquisto.

