Dalla Francia, no di Koulibaly a una ricca offerta del PSG: vuole il Liverpool

Dalla Francia arrivano indiscrezioni a proposito del futuro di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, che potrebbe andar via durante la prossima finestra di calciomercato.

Secondo il portale Le10Sport, il forte centrale senegalese avrebbe rifiutato un’offerta faraonica dal Paris Saint Germain, un quinquennale da 12 milioni l’anno, per un totale di 60 milioni di euro. Koulibaly, infatti, sarebbe molto più allettato da un futuro in Premier League, in particolare con la maglia del Liverpool, altra squadra molto interessata al suo acquisto. L’intenzione di Klopp è quella di comporre una coppia centrale da sogno, affiancando il centrale del Napoli a Virgil Van Dijk.

Comments

comments