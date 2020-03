Dalla Francia: questo martedì la Uefa sospenderà Champions ed Europeo

La Uefa verso la sospensione di Champions League ed Euro 2020 nella riunione di martedì. La notizia lanciata dall’Equipe, ripresa da El Chiringuito.

Secondo il tabloid transalpino, in tale data, il massimo ente calcistico continentale annuncerà lo slittamento dei prossimi campionati europei all’estate 2021 e darà il via libera alla sospensione delle competizioni, che riprenderanno una volta finita l’emergenza Coronavirus. A quel punto, non essendoci più gli Europei, sarà più agevole per le Federazioni portare a compimento i rispettivi campionati, avendo anche il mese di giugno a disposizione.

🚨¡OJO! Este martes en la reunión UEFA no solo SE SUSPENDERÁ LA CHAMPIONS. ❌También se pospondrá la EUROCOPA a 2021. (Vía L'Equipe) pic.twitter.com/pR5iAGalLD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

