Dalla Germania: “In Inghilterra studiano il ritorno della Superlega”

Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Germania, l’agenzia inglese Flint avrebbe preso in mano il piano di rinascita della Superlega.

Secondo quanto riferito da Der Spiegel, la società di lobbying sarebbe stata contattata per occuparsi della vicenda, on un documento pronto dal titolo: “Spianare la strada alla Super League: strategie per ricostruire, ripartire e vincere”. Indiscrezioni che si aggiungono a quelle degli scorsi giorni, lanciate sempre da Der Spiegel, che parlavano di una Superlega 2.0, con promozioni, retrocessioni e accessi non solo su invito.

