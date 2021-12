Dalla Grecia, Manolas arrivato presso la sede dell’Olympiakos: tutto pronto per la conclusione della trattativa

Dalla Grecia arrivano nuove indiscrezioni circa l’ormai definito trasferimento di Kostas Manolas, difensore del Napoli, all’Olympiakos.

Secondo quanto riferito dal giornalista ellenico Giannis Chorianopoulos, l’ex centrale della Roma, partito per Atene nella giornata di ieri, è arrivato presso la sede del club della capitale greca, in cui ha già militato dal 2012 al 2014, per le firme sul contratto. Un trasferimento di cui si era già parlato molto durante la finestra estiva di calciomercato, e che si è concretizzato nelle ultime ore, sulla base di un accordo da circa 3 milioni di euro, come riferito nel pomeriggio da Sky Sport.

Il greco è stato accolto calorosamente dai suoi nuovi tifosi, con cui ha già iniziato a cantare, come testimoniato da questa foto:

Comments

comments