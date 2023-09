Problemi fisici per Piotr Zielinski. Il centrocampista classe ’94 è uscito dal campo durante l’ultimo allenamento con la Polonia, oggi non ci sarà contro le Isole Far Oer.

C’è da capire se sarà recuperato per l’Albania, tra qualche giorno, il 10 settembre, o se rientrerà anzitempo in Italia, per farsi curare dallo staff del Napoli a Castel Volturno. Ora si attende la diagnosi per capirne di più e prendere una decisione. A riferirlo sono i media polacchi.

