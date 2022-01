Dalla Spagna arrivano le ultime voci di mercato che riguardano un obiettivo del Napoli, Tagliafico, finito nel mirino del Barcellona.

Oltre al Napoli ed al Barcellona, c’è da registrare anche l’interesse dell’Olympique Marsiglia per il terzino sinistro dell’Ajax. Il club olandese chiede 7-8 milioni per lasciarlo partire, con Tagliafico che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Il club azzurro, quindi, si deve guardare anche dall’interesse del club catalano per il terzino sinistro dell’Ajax.

