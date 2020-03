Dalla Spagna, Barcellona-Napoli verso le porte chiuse

Dalla Spagna – Dopo l’ufficializzazione della scelta di giocare a porte chiuse Valencia-Atalanta e Getafe-Inter arrivano ulteriori indiscrezioni.

Il Ministro della sanità, Salvador Illa ha parlato così in conferenza:”Tutti gli eventi sportivi che riguardano squadre della zona di rischio contagio si giocheranno a porte chiuse. Entro questa sera arriverà la decisione definitiva”.

Secondo diversi organi di stampa spagnola tra cui Mundo Deportivo anche la gara fra Barcellona e Napoli prevista per il 18 marzo e Siviglia-Roma in programma per il 12 marzo sono da considerarsi fra quelle indiziate per essere giocate a porte chiuse.

