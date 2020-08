Dalla Spagna piovono critiche al Barcellona dopo la scelta di far parlare Sergio Busquets (squalificato) nella conferenza stampa di vigilia.

Dal Chiringuito tv, importante emittente spagnola, arrivano questi interrogativi. In Spagna si chiedono perché mai uno squalificato in conferenza e non qualsiasi altro giocatore presente tra i convocati. Ci sarà un motivo in particolare? La situazione risulta poco chiara ai colleghi spagnoli.

