Dalla Spagna – Il fisco chiede al Real Madrid di sequestrare lo stipendio di Ancelotti

Dalla Spagna – Il fisco spagnolo ha chiesto al Real Madrid di sequestrare lo stipendio del suo nuovo allenatore, Carlo Ancelotti.

Pare, stando quanto riportato dai giornali spagnoli, che Ancelotti debba al fisco spagnolo una cifra superiore al milione e quattrocento mila euro.

Il fisco ha inviato al club, come riportato da El Mundo, un’ordinanza con la quale chiede che tutto il reddito percepito dal nuovo allenatore sia messo a disposizione dell’erario per liquidare, da un lato, un’imposta debito di 1.396.875.33 euro. E, dall’altro, 23.245,18 euro per interessi di mora.

Comments

comments