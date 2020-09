Dalla Spagna, incontro tra il Napoli e gli agenti di Nacho: lo spagnolo piace anche ad altre due italiane

Il Napoli, con il futuro di Koulibaly ancora avvolto nell’incertezza più assoluta, continua a sondare il mercato alla ricerca di un difensore e dalla Spagna arrivano indiscrezioni circa un interesse per Nacho.

Secondo il quotidiano Mundo Deportivo, il difensore spagnolo è assistito dagli stessi agenti di Alvaro Morata che, essendo stati in Italia proprio per definire il passaggio dell’attaccante alla Juventus, avrebbero incontrato i dirigenti azzurri. Tuttavia, anche Roma ed Inter sarebbero fortemente interessate a Nacho, che ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno 2022.

