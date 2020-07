Dalla Spagna, Klopp vuole Lozano al Liverpool: si può chiudere a 35-40 milioni

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni secondo cui Hirving Lozano potrebbe lasciare Napoli durante la prossima finestra di mercato, ad appena un anno dal suo approdo in azzurro.

Il messicano, finora, non ha vissuto una stagione indimenticabile, ma nelle ultime settimane sembra aver riconquistato la fiducia di Gattuso, mostrando segnali di netta ripresa. Secondo quanto riferito da Don Balon, Jurgen Klopp avrebbe individuato nel messicano un possibile rinforzo per il suo Liverpool e avrebbe già pronta una prima offerta da 25 milioni di euro: potrebbero servirne, però, 10-15 in più per accontentare il Napoli e chiudere l’accordo.

