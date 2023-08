Dalla Spagna, Oliva: “Veiga? Possiamo paragonarlo a Gavi del Barcellona, ma con più qualità offensiva…”

A Radio CRC è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista spagnolo di goal.com.

“Seguo da vicino il Celta Vigo e sono contento di vedere Veiga vicino al Napoli, si accosta benissimo al Napoli. Dai tempi di Sarri abbiamo visto una squadra con idee chiare di gioco. Veiga raggiunge l’eccellenza come centrocampista, era uno dei grandi obiettivi del Real Madrid di questa estate. È un giocatore completissimo, mi ricorda un po’ Camavinga. Ha l’abilità di un giocatore offensivo, ma essendo anche un giocatore giovane che gioca in una squadra che lotta per la salvezza, deve lottare e difendere anche. Lui è uno che guarda avanti, ma deve anche correre all’indietro. Possiamo fare il paragone con Gavi del Barcellona, ma con un po’ più di qualità offensiva. A me sembra uno dei migliori giocatori del campionato. Mi ricorda un sacco quando il Napoli prese Fabian Ruiz. Il Barcellona all’epoca non lo prese perché aveva problemi finanziari. Il Napoli lo prese e abbiamo visto tutti chi era Fabian Ruiz. Dentro il Napoli c’è qualcuno che sa quello che sta facendo. Veiga destinato alla Nazionale maggiore? Prima che finisca il 2023 diventerà titolare fisso nella Nazionale spagnola, è uno dei talenti maggiori nel campionato spagnolo insieme a Pedri e Gavi, ma non indossa la maglia del Real Madrid o del Barcellona e ha fatto più fatica a mettersi in mostra. Per carattere e come profilo di giocatore penso ci siano poche squadre migliori del Napoli per il futuro di Veiga”.

Comments

comments