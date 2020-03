Stando a quanto riportato dal Chiringuito Tv, Cristiano Ronaldo vorrebbe ritornare al Real Madrid. L’asso portoghese sarebbe già stanco della Juventus.

La presenza del portoghese al Santiago Bernabeu ha fatto discutere molto soprattutto in Spagna. A El Chiringuito, il giornalista Edu Aguirre, amico personale del portoghese, avrebbe parlato addirittura di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo ai Blancos, preoccupando, non poco, i tifosi bianconeri.

Comments

comments