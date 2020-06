Dalla Spagna: scambio Pjanic-Arthur un trucco finanziario

Dalla Spagna – Stando a quanto riportato dal quotidiano ABC lo scambio tra Juventus e Barcellona sarebbe un trucco finanziario.

“La verità è che dagli uffici del Camp Nou c’è stata un’opportunità favorevole per spazzare via i 69 milioni di plusvalenze necessarie e di far quadrare i bilanci dopo la crisi del Coronavirus.

La prova più chiara del trucco economico è la valutazione effettuata da Transfermarkt, il sito Web di riferimento per la valutazione dei calciatori, di Arthur e Pjanic. Il prezzo reale dell’azulgrana sarebbe di 56 milioni di euro e quello del centrocampista della Juventus 52 milioni. In altre parole, il Barcellona avrebbe gonfiato il prezzo del suo calciatore di 24 milioni e gli italiani di 18 milioni.”

