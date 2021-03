Dalla Turchia, la clamorosa indiscrezione: “Sarri ha un accordo con il Fenerbahce”

Dalla Turchia è arrivata una clamorosa indiscrezione di mercato: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore del Fenerbahce nella prossima stagione.

La bomba è stata sganciata dal portale Ajansspor, secondo il quale l’ex tecnico del Napoli e della Juventus avrebbe trovato un accordo con il presidente del club turco, Ali Koc. Al momento, il Fenerbahce si trova al terzo posto in classifica, a due lunghezze dal secondo posto del Galatasaray, utile per un piazzamento in Champions League, e a cinque dal Besiktas capolista, e avrebbe deciso di affidare, il prossimo anno, la panchina all’allenatore toscano. Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus, è stato già accostato alla Roma e anche ad un clamoroso ritorno a Napoli.

