Dalla Turchia, Marcao vicino al Napoli: accordo con il Galatasaray per il prestito

Dalla Turchia arrivano importanti indiscrezioni di mercato che vedono il difensore Marcao molto vicino al trasferimento al Napoli.

Il club azzurro avrebbe trovato un’intesa con il Galatasaray, club proprietario del cartellino del brasiliano, per un prestito con diritto di riscatto, ma mancherebbe ancora l’ok da parte di Fatih Terim, allenatore della squadra di Istanbul. Potrebbe essere, dunque, Marcao l’eventuale sostituto di Manolas, in caso di addio del greco, che da qualche settimana è corteggiato dall’Olympiakos, squadra in cui ha già militato, dal 2012 al 2014.

