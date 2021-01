Dall’amore per la musica all’amicizia con Mertens. Mario Martorelli si racconta ai nostri microfoni e presenta il suo nuovo singolo: “Cambiare”.

Il 15 gennaio è uscito il suo primo singolo: “Cambiare” che ha davvero cambiato la sua vita grazie anche alla sponsorizzazione di un amico speciale. Si tratta di Dries Mertens che ha molto apprezzato la sua canzone e l’ha condivisa sul proprio profilo Instagram.

Noi abbiamo fatto 4 chiacchiere con Mario, che si racconta ai nostri microfoni con tutta la bella semplicità che lo contraddistingue.

Iniziamo con le presentazioni, chi è Mario Martorelli? Da dove nasce la tua passione per la musica?

Sono Mario, ho 31 anni, lavoro in un studio di commercialisti, ma mi piace tanto la musica. Mio padre mi ha passato l’amore per la musica, quando ero piccolo mi faceva ascoltare il blues e da lì poi sono passato al rock n roll, al soul e al gospel. Verso i 17 anni ho avuto la mia prima chitarra, così ho iniziato da solo con i primi accordi che mi aveva insegnato mio padre e con qualche tutorial su YouTube, ascoltando i miei idoli BB king, Muddy Waters, Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan e ovviamente Pino Daniele! Da circa 10 anni suono con mia cover band I Join Bro.

Il 15/01 è uscito il tuo singolo: “Cambiare”. Che significato ha per te questo pezzo?

Eh domanda tosta! Penso che sia stato un tentativo di esprime insieme l’amore e il dolore per la perdita, la mancanza di un amico che per me era un fratello, Lorenzo. Il modo per me era attraverso la musica, suonava il basso con noi ed è stato lui che mi ha incoraggiato a fare uscire la voce.

Quanto è difficile in questi tempi fare carriera nel settore musicale?

È la prima volta che ci provo veramente, anche se penso che l’Italia sia un paese molto difficile per chi vuole fare arte, ora più che mai.

Il tuo Instagram è completamente impazzito dopo la condivisione di Dries, te l’aspettavi?

No è stato veramente incredibile, nell’arco di 5 minuti Instagram è impazzito. Io gli avevo già inviato la canzone prima che fosse pubblicata e lui è piaciuta, mi ha molto incoraggiato.

Come vi siete conosciuti e che rapporto avete ora?

Ci siamo conosciuti ad una festa dove suonavo con i join bro e da allora ci siamo tenuti sempre in contatto, abbiamo suonato altre volte insieme. Dries è un vero appassionato di musica, canta benissimo, lui e Kat fanno dei duetti pazzeschi! Per me è un vero amico, è una persona estremamente gentile e generosa.

Ci ricordiamo di un video virale di Dries che canta “Abbracciame” di Andrea Sannino, che emozione proveresti se cantasse una tua canzone?

L’ho già sentito canticchiare la mia canzone! È stato bello!

Parliamo un po’ di calcio, che tifoso è Mario Martorelli?

Super tifoso, ho passato la mia gioventù in curva A! Conservo anche gli abbonamenti e i biglietti delle partite speciali! Forza Napoli sempre!

Come hai vissuto la serata di Supercoppa?

Perdere contro la Juve fa sempre rosicare, ma abbiamo ancora due partite in campionato per rifarc.

Dove può arrivare questo Napoli di Gattuso secondo te?

Non lo so. Spero molto in alto!

