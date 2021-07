Dall’Argentina – Caso Maradona, gli imputati non saranno arrestati

Luque, Cosachov, Carlos Díaz e Forlini rimarranno liberi: i pm non hanno accolto la richiesta dell’avvocato Baudry.

I pubblici ministeri che indagano sulla morte di Diego Maradona hanno respinto la richiesta di Mario Baudry, rappresentante legale di Diego Fernando, il figlio che Diez ha avuto con Verónica Ojeda, così che vengono arrestati il ​​neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Díaz e la dottoressa Nancy Forlini . La risposta dei vice procuratori generali di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Iribarren, e del procuratore di Benavídez, Laura Capra, è stata molto dura contro Baudry. Hanno creduto che avesse avuto un’incursione mediatica e hanno spiegato che il fatto che gli imputati si siano fatti avanti per testimoniare dimostra che ne hanno il diritto. Hanno così neutralizzato il pericolo procedurale, poiché non possono essere incarcerati sulla base dell’aspettativa di punizione per il reato.