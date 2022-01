TyC Sports riporta di una notizia molto importante di calciomercato che riguarda, molto da vicino, Paulo Dybala ed il rinnovo con la Juventus.

In particolare, Dybala avrebbe deciso di non rinnovare più con il club bianconero. Secondo quanto riporta TyC Sports, infatti, al giocatore argentino non è piaciuta la strategia del club di cambiare le carte in tavola sul rinnovo.

Da qui la decisione di non rinnovare e di ascoltare tutte le offerte che arriveranno.

