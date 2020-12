Dall’Argentina spuntano dei documenti: “Maradona non doveva essere dimesso”. Questo quanto emerge dalle carte pubblicate dal quotidiano argentino La Nacion.

“Nessuno aveva il controllo del paziente” ha riferito una fonte investigativa a La Nacion. Lo stesso quotidiano argentino ha pubblicato un documento esclusivo, in cui non si evidenzia nessuna dimissione dalla Clinica Olivos, ma soltanto il consiglio di proseguire la riabilitazione in un centro specializzato. Siamo al 12 novembre, ovvero il giorno in cui il Diez è stato dimesso dopo l’intervento al cervello. Un documento che porta la firma di Luque, del direttore della struttura e delle figlie Giannina e Jana.

“Ogni nuovo elemento che viene acquisito nell’indagine rafforza l’ipotesi provvisoria che ci sia stata una gestione lacunosa nel trattamento che ha ricevuto Maradona – ha sostenuto la fonte – Siamo davanti alla possibilità che sia stato commesso un reato. È possibile dire che potremmo trovarci davanti ad un omicidio colposo”.

Cds.

