Dall’espulsione di Maksimovic ai rigori negati al Napoli: la scheda di Mariani, arbitro di Napoli-Torino

Per Napoli-Torino della 26esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 in programma allo stadio San Paolo sabato 29 febbraio alle ore 20:45, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Maurizio MARIANI (di Aprilia – LT);

(di Aprilia – LT); assistenti di linea: Bindoni e Caliari;

IV uomo: Abbattista;

addetto al VAR: La Penna;

assistente al VAR: Giallatini.

L’arbitro Maurizio Mariani, 38enne consulenze informatico, è alla sua nona stagione tra la CAN di Serie A e quella di Serie B. In carriera ha diretto 84 gare in Serie A dove ha esordito il 6 gennaio 2013 in Chievo-Atalanta 1-0.

Nominato internazionale dal gennaio 2019, in questa stagione in Serie A ha diretto 14 incontri tra i quali Udinese-Napoli 1-1 e Napoli-Juventus 2-1, ma non ha mai arbitrato una gara del Torino. Non ha ancora fatto il suo esordio nelle coppe europee.

Mariani ha arbitrato 16 volte il Torino (seconda squadra più volte diretta dopo l’Empoli) e i granata hanno ottenuto 10 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Non ha mai diretto una sfida tra Torino e Napoli.

Sono 7 i precedenti di Mariani con il Napoli gli azzurri hanno ottenuto 6 vittorie e 1 pareggio. Ma sembra che la ‘sfortuna’ perseguiti Mariani nelle gare con il Napoli se si considerano almeno tre episodi controversi di questa stagione:

Udinese-Napoli: espulsione di Maksimovic per proteste con l’assiste di linea mentre il difensore del Napoli si riscaldava a bordo campo;

espulsione di Maksimovic per proteste con l’assiste di linea mentre il difensore del Napoli si riscaldava a bordo campo; Napoli-Juventus: non vede un netto fallo di mano di Cuadrado negando un rigore al Napoli;

non vede un netto fallo di mano di Cuadrado negando un rigore al Napoli; Inter-Napoli di Coppa Italia: da addetto al VAR non segnala all’arbitro Calvarese un netto mani in area di rigore interista di de Vrij.

Arbitro che prova a gestire le partite senza protagonismi dialogando molti con i calciatori. Ha una media leggermente alta di 4,8 cartellini gialli a partita ma è particolarmente severo per quanto riguarda il gioco duro considerando la media espulsioni di 1 ogni 2,2 partite.

Non sempre ha mostrato grande personalità ed è uno degli arbitri che fa molto affidamento ai suggerimenti del VAR.

