Dall’Inghilterra – Gattuso-Tottenham, spunta una verità a sorpresa

L’inviato da Londra de La Gazzetta dello Sport riferisce di una possibile verità a sorpresa sul mancato approdo di Gattuso al Tottenham.

A quanto pare, infatti, il no del club inglese sarebbe partito dall’interno; in particolare, qualcuno potrebbe aver voluto distruggere la candidatura di Gattuso. Questo è quanto si riferisce in merito:

“Paulo Fonseca è stato trattato per una settimana e poi lasciato andare per puntare su Rino Gattuso, salvo poi, nel giro di una notte, innescare una reazione dei tifosi che presenta molti lati oscuri e sulla quale è lecito sospettare che qualcuno all’interno del club abbia voluto distruggere la candidatura dell’ex allenatore del Napoli.“

