Dall’Inghilterra, il Guardian: in sviluppo farmaco che può garantire immunità al Covid

Arrivano nuove voci dall’Inghilterra ed in particolare dall’autorevole Guardian su un farmaco in sviluppo che può garantire immunità al Covid.

Si tratta di una terapia anticorpale che può dare immunità immediata al Covid; il farmaco in questione potrebbe essere utilizzato come trattamento di emergenza ai pazienti ricoverati e ai residenti delle case di cura per contenere l’epidemia.

Ancora nulla di certo, ovviamente, ma lo studio è portato avanti dal University College London Hospital (Uclh) e AstraZeneca. In più, oltre ai due citati, collaborano allo sviluppo del farmaco anche altri ospedali britannici ed oltre 100 siti in tutto il mondo. Di sicuro, nelle prossime settimane o mesi ci potrebbero essere novità in merito.

