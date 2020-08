Dall’Inghilterra – Stando a quanto riportato dal The Sun, l’Arsenal di Arteta starebbe seriamente pensando a Gabriel per la difesa.

Secondo l’edizione del The Sun l’Arsenal è pronta a sborsare una cifra vicino ai 27 milioni di sterline per il difensore del Lille. Se la notizia fosse verificata, si tratterebbe di una brutta concorrenza per il Napoli che, già in passato, ha portato a sviluppi poco piacevoli.

