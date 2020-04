Dall’Inghilterra: “Non si eslude che la pandemia sia partita da un errore di laboratorio”

Secondo un membro del comitato d’emergenza inglese la pandemia da Coronavirus non sarebbe nata casualmente nel mercato di Wuhan.

“Alcuni dipendenti del laboratorio di virologia sarebbero stati contagiati dopo essere entrati in contatto col sangue di animali infetti”

“Non possiamo escludere del tutto che la pandemia sia partita per un errore compiuto in un laboratorio di Wuhan”. Ci risiamo. Quando ormai l’ipotesi di un errore umano all’origine del contagio da Covid-19 era retrocessa al livello di fake news, ecco spuntare i servizi segreti inglesi a rilanciare l’ipotesi e a dare nuova benzina al motore dei complottisti in giro per il mondo.

“nonostante la gran parte degli scienziati continui a dire che il nuovo Coronavirus abbia un’origine naturale e sia stato trasmesso per la prima volta all’uomo da un mercato di animali vivi a Wuhan”. La fuga da un laboratorio di massima sicurezza presente a Wuhan “non è campata in aria”. La rivelazione sarebbe di un membro del Cobra, il comitato di emergenza guidato da Boris Johnson, che riceve informazioni dettagliate direttamente dai servizi di sicurezza d’oltremanica: “Esiste una visione alternativa credibile [alla teoria zoonotica] sulla natura del virus. Forse non è un caso che quel laboratorio sia proprio a Wuhan. Non è così scontata come coincidenza”, ha dichiarato.

Fonte: CDS

